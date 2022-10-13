13代酷睿纯白座驾！七彩虹700系主板开启预售

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】英特尔在9月发布新一代酷睿处理器，并带来包括Z790、H770和B760三款芯片组，满足不同用户的使用需求。七彩虹近日上架Z790系列主板，首发CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20和CVN Z790 GAMING FROZEN V20，这两款新主板将于10月13日开启预约。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20和CVN Z790 GAMING FROZEN V20主板均采用Z790芯片组，开放超频技术供用户自由调整频率，支持Intel第13代酷睿处理器，可搭配支持超频的酷睿I9-13900K、酷睿I7-13700K以及酷睿I5-13600K。

外观设计上，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20和CVN Z790 GAMING FROZEN V20均采用纯白的PCB打造，但两者的外形和护甲丝印又略有不同。CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20像稳重大气的巡洋主舰，而CVN Z790 GAMING FROZEN V20则是一艘简约科技的巡洋副舰。

除了白色版本外，七彩虹还会推出黑色的CVN系列Z790主板以及M-ATX、ITX板型的主板。而iGame系列主板也会很快到来。两块主板均采用16+1+1相的DrMos强化供电，满足13代酷睿处理器的运行需求。

主板分为DDR5内存和DDR4内存两个版本，用户可以根据自己的内存需求选择对应的型号购买。PCIe插槽方面，CVN 700系列主板全线采用PCIe5.0金属强化显卡插槽，让用户可以轻松搭配最新RTX 40系列显卡。两者支持2.5G有线网卡、WIFI 6无线网卡，配备4个PCIe 4.0固态插槽。

售价方面，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20 (DDR5版)定价1999元。而 DDR4版本的七彩虹CVN Z790 GAMING FROZEN V20则为1899元。主板已经于10月13日在各电商平台上架，想要组装、升级电脑的用户就不要错过了。