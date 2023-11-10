³±ÎïÔÙÆð£¡iGame Ultra¼Ò×å²úÆ·ÉÏÊÐ£¬³±¿ÍÐÂÑ¡Ôñ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿iGame UltraÏµÁÐÏÔ¿¨×Ô·¢²¼ÒÔÀ´£¬±ãÒÔÆä´óµ¨µÄ²¨ÆÕÒÕÊõ·ç¸ñÔËÓÃ¹ãÊÜºÃÆÀ¡£´¿°×µÄÖ÷É«´îÅä¶àÖÖ½Ç¶ÈµÄ½¥±ä²ÊÉ«¹¤ÒÕ¼«¾ß±æÊ¶¶È£¬³ÉÎªÏÔ¿¨ÊÐ³¡ÉÏÒ»µÀ¶ÀÌØµÄ·ç¾°Ïß¡£ÏÖiGameÔÙ½ÓÔÙÀ÷£¬ÓÚË«Ê®Ò»·¢²¼ÁË¸ü¶àÊôÓÚUltraÏµÁÐµÄÓ²¼þ²úÆ·£¬ÆäÖÐ±ã°üº¬ÁËÖ÷°å¡¢ÄÚ´æÓë»úµçÉ¢Èý´ó¼þ¡£ÓëiGame UltraÏÔ¿¨Ò»Æð£¬×é³ÉÁËÍêÕûµÄ¼Ò×åÉúÌ¬Á´¡£
iGame Z790D5 Ultra
iGame Z790D5 UltraÊÇÎª¸öÐÔÏÊÃ÷µÄ¸ß¶ËÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔì£¬ÕûÌåÔËÓÃÁË²¨ÆÕÒÕÊõ·ç¸ñÉè¼Æ£¬Í¸¹ý²¨ÆÕ³å»÷²¨³åÆÆ´ÎÔª±Ú£¬°Ñ²¨ÆÕ³±Á÷ÒÕÊõ´øµ½µçÄÔÓ²¼þÖÐ£¬Ö÷°å²ÉÓÃ18+1+1Ïà¹©µçÉè¼Æ£¬ÆäÖÐºËÐÄÎª90A¸ß¹æ¸ñDrMOS£¬ÓµÓÐ4ÌõÖ§³ÖË«Í¨µÀ7800+MHz(OC)µÄºÏ½ð¼Ó¹ÌDDR5ÄÚ´æ²å²Û£¬³¬¸ß¹æ¸ñµÄ³±Á÷ÐÔÄÜÆì½¢ÅäºÏULTRA¼Ò×åÏµÁÐ²úÆ·´òÔì·ç¸ñÍ³Ò»µÄULTRA¡°È«¼ÒÍ°¡±Ö÷»ú¡£
iGame DDR5 16G*2 6800 Ultra W
Ä¿Ç°iGameÏµÁÐÊ×¿îDDR5ÄÚ´æ£¬²ÉÓÃÁËÔ³§¾«Ñ¡µÄº£Á¦Ê¿A-die¿ÅÁ££¬ÆµÂÊÀ´µ½ÁË6800MT/s£¬ Ê±ÐòÔòµÍÖÁCL34£¬ÔÚÊÖ¶¯µÄÇé¿öÏÂÒ²ÊÇÓµÓÐ·Ç³£Ç¿º·µÄ³¬ÆµÄÜÁ¦£¬¼æ¾ßÐÔÄÜÓëÑÕÖµ¡£Âí¼×´¦ÔòÈÚÈëÁËUltra·ç¸ñµÄ»ÃÉ«½¥±ä¹¤ÒÕ£¬ÔÚµãÁÁµÄÇé¿öÏÂ¿ÉÆ¾½èÄÚ´æ×Ô´øµÆÐ§·´Éä³ö¸ü¶à²»Í¬½Ç¶ÈµÄµÆ¹â£¬ÊµÏÖ¶àÉ«¹²ÆÕ£¬´òÔì³öÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁµÄÍæµÆ³Á½þ¸Ð¡£
iGame C23A Ultra W
²¨ÆÕ·ç¸ñ×îÎªÇ¿ÁÒµÄUltar²úÆ·ÄÇ±Ø¶¨ÊÇ»úÏäÁË£¬×÷ÎªÆ½Ì¨µÄÔØÌå£¬»úÏä²»µ¥Ö»³ÐÔØ×ÅÓ²¼þ£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇÕ¹Ê¾¸öÐÔµÄÖ÷ÒªÅä¼þ¡£´Ë´ÎiGame C23A Ultra WÔËÓÃÁË´óÃæ»ýUltraÍ¼ÌÚ½øÐÐ×°ÊÎ£¬ÄÜ¹»Óë¼Ò×å²úÆ·ÐÎ³ÉÇ¿ÁÒ¹²Ãù¡£ÎÞÂÛÊÇÇ°Ãæ°åµÄiGameÉîÔ¨¾µ»¹ÊÇÏäÌåÄÚ²¿µÄUltraÍ¼ÌÚµÆ°å£¬¶¼ÄÜÎªÓÃ»§µÄ²¨ÆÕ·ç×°»ú¸üÌí³±Á÷ÊôÐÔ¡£¶ø»Ø¹é»úÏä±¾Ìå£¬iGame C23A Ultra WÄÜ¹»Ö§³Ö360ÀäÅÅ°²×°£¬±³²¿×Ô´øÀíÏßµ²°å£¬¸÷¸öÏ¸½ÚµÄÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬¶¼ÄÜÈÃÓÃ»§»ñµÃ¸üºÃµÄ×°»úÌåÑé¡£
iGame LQ360 Ultra W
É¢ÈÈÆ÷ÉÏ½«ÓÐÒ»ÌåÊ½Ë®ÀäµÄ¼ÓÈë£¬´Ë´ÎUltra¼Ò×å²úÆ·½«ÓÉiGame LQ360 Ultra WÎªÓÃ»§Ìá¹©°²¾²ÇÒ¸ßÐ§µÄÉ¢ÈÈÌåÑé¡£´¿°×É«Ö÷ÌåÓëUltraÕûÌå±£³ÖÒ»ÖÂ£¬Í¬Ê±ÀäÅÅ´¦Ò²Ê¹ÓÃÁË»ÃÉ«Ë¿Ó¡×÷Îªµã×º¡£²¢ÇÒÀäÍ·Í¬Ñù²ÉÓÃiGameÉîÔ¨¾µÉè¼Æ£¬Óë»úÏäÇ°Á³ÐÎ³ÉÇ¿ÁÒºôÓ¦¡£ÀäÅÅ·çÉÈÔòÓÃµÄÊÇiGame F12025 Ultra WÎÞ¹â·çÉÈ£¬Ìá¹©°²¾²ÇÒÅìÅÈµÄÉ¢ÈÈ·çµÀ£¬²¢ÇÒ·çÉÈÒ²»áÒÔµ¥Æ·µÄ·½Ê½½øÐÐÊÛÂô¡£
iGame P850G Ultra W
µçÔ´×÷ÎªÆ½Ì¨µÄÐÄÔàµ±È»ÊÇ²»ÄÜµ¡Âý£¬´Ë´ÎiGame Ultra¼Ò×å´òÔìµÄÊÇÒ»¿ÅATX 3.0¹æ·¶£¬²¢ÇÒÌá¹©Ê®ÄêÖÊ±£µÄiGame P850G Ultra WµçÔ´¡£Õâ¿îµçÔ´²ÉÓÃIntel ATX 3.0¹æ·¶´òÔì£¬Åä±¸ÁËPCIe 5.0½Ó¿Ú£¬ÄÜ¹»Óë40ÏµÏÔ¿¨Ö±Á¬£¬ÎÞÐèÍâ½ÓÏÔ¿¨×ª½ÓÏß¡£È«ÈÕÏµ¹ÌÌ¬/µç½âµçÈÝµÄÓÃÁÏ£¬ÎÈ¶¨ÔúÊµ¡£¶øÔÚÍâ¹ÛÉÏµçÔ´¿Ï¶¨Ò²ÉÙ²»ÁËUltraµÄ»ÃÉ«Ë¿Ó¡£¬²¢ÇÒ»úÏäµçÔ´²Ö½øÐÐïÎ¿ÕÉè¼Æ£¬µçÔ´Ò²Í¬ÑùÄÜ¹»¸öÐÔÆðÀ´¡£
iGame UltraÏµÁÐÓÐ×Å·Ç³£ÏÊÃ÷µÄÌØµã£¬ÊÇÄÜÈÃÈË¹ýÄ¿²»ÍüµÄ³±¿ÍÓ²¼þ¡£Èç½ñ³ýÁËÏÔ¿¨ÒÔÍâ£¬ÍÆ³öµÄ¼Ò×åÐÔ²úÆ·¸üÊÇÈÃÕâÖÖ²¨ÆÕ³±ÍæµÄ·ç¸ñ¸ü¼ÓÉîÈëÈËÐÄ¡£Èç¹ûËµÊÐÃæÉÏ³£¹æµÄ¹¤Òµ·ç¡¢Èü²©·çÒÑ¾ÎÞ·¨´ò¶¯Äã£¬ÄÇÃ´²»·Á³¢ÊÔÏÂiGame UltraÕâ¹ÉÐÂÏÊ»îÁ¦µÄ²¨ÆÕ·ç£¬Íæ³ö²»Ò»ÑùµÄÓ²¼þ»¨»ð¡£Ä¿Ç°Ultra¼Ò×å²úÆ·ÒÔµÇÂ¼¾©¶«¡¢ÌìÃ¨¡¢¶¶ÒôµÈ¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨£¬Ë«Ê®Ò»ÆÚ¼äÔÚÎ¢ÐÅÐ¡³ÌÐò¡¾Æß²ÊºçÉÌ³Ç¡¿ÏÂµ¥£¬»¹¿ÉÔùËÍ°×U×¨ÊôÊó±êµæÓëÉÌ³ÇÏÂµ¥¸£Àû»î¶¯£¬ÏëÒªÉý¼¶µçÄÔµÄ£¬Ç§Íò²»Òª´í¹ý´Ë´Î³è·Û»î¶¯À²!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â