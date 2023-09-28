½ÐÎÒ¼²·ç£¡COLORFIRE MEOW¼Ò×å°µÓ°×Ï´òÔì¸ßÑÕÖµºÚÉ«Ö÷Ìâ×À´î

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RTX 4060: https://item.jd.com/100057571348.html
RTX 4060 Ti 16GB£ºhttps://item.jd.com/100062755923.html
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COLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5°µÓ°×ÏÖ÷°å
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