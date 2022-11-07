支持13代酷睿！七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V21主板BIOS升级攻略

【天极网DIY硬件频道】随着英特尔第13代酷睿处理器和700系列芯片组的发布和上市，DIY玩家也迎来全新的选择。更重要的是，第12代酷睿、第13代酷睿件完全兼容Z690和Z790芯片组，也让玩家拥有更丰富的选择。第13代酷睿处理器搭配Z690芯片组是目前极具性价比的选项，如果用户并没有购买到最新版BIOS主板，就需要自行升级主板BIOS，以实现对第13代酷睿处理器的支持。

恰逢双十一之际，七彩虹在京东为广大游戏玩家带来众多优惠活动，其中CVN Z690 GAMING FROZEN V21主板双十一开门红秒杀价1249元，并提供6期白条免息优惠，性价比极高。

但考虑到部分玩家需要升级Z690芯片组的BIOS，笔者也为大家带来七彩虹600系列主板升级BIOS的教程。具体操作如下：

1、 玩家访问七彩虹官网(colorful.cn)下载CVN Z690 GAMING FROZEN V21主板的最新BIOS固件。

2、 下载的BIOS压缩包解压后，将“BIOS”、“EFI”和“shell”三个文件夹复制到FAT32格式的U盘根目录。

3、 CVN Z690 GAMING FROZEN V21主板支持无U更新BIOS，玩家将U盘插入后置“BIOS UPDATA”接口，“BIOS UPDATA”按钮，就能实现一键升级BIOS。

4、 如果主板不支持一键升级BIOS，玩家需要将U盘插入USB接口，进入主板BIOS界面，依次点击：高级模式>主板芯片组>ME写保护>关闭>接受，再按“F10”保存并重启。

5、重启后进入BIOS主板芯片组界面，确认ME写保护是否已经关闭(ME成功关闭后版本号会变为0.0.0.0)。如果仍未关闭，则需要重复第4步的操作，直到关闭为止。

5、 按“ESC”键返回到BIOS主界面，点击启动优先级，再点击选择U盘启动。

7、进入EFI Shell界面后，先输入“fs0:”或“fs1:”后按回车键，再输入“Dir”或“Ls”后按回车键查看分区下是否有我们提供的刷新文件。

8、如果能读取到保存在U盘根目录的三个文件夹，则输入“cd shell”后按回车键进入到“shell”文件夹，再输入“update.nsh”后按回车键即开始更新BIOS。等 待一段时间后，当界面出现绿色“FPT Operation Successful.”提示语句时，证明BIOS已更新成功，按“Ctrl+Alt+DEL”即可退出UEFI模式。

9、重新进入BIOS后，可以看到BIOS版本已升级，按“F9”加载最佳预设值，点击接受，再按“F10”保存退出即可。

作为一款极具性价比的主板，七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V21采用ATX板型，14+1相供电能够轻松满足13代酷睿处理器全速运行的供电需求，全覆盖式冷凝片保证供电稳定性。4条支持双通道的DDR4内存插槽最高可支持128GB容量，一条直连CPU的PCIe 5.0 x16显卡插槽带来最高64GB/s的传输带宽。

与动辄2000元的Z790芯片组主板不同，七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V21 DDR4主板斤1249元的售价、支持DDR4内存，是追求性价比玩家的不二之选。