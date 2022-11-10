性价比主板来袭！七彩虹11.11年终狂欢购今晚8点开启

【天极网DIY硬件频道】随着双十一活动的深入，用户享受到各种丰富的优惠活动。七彩虹11.11年终狂欢购从11月10日20点开始，购买七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20主板到手1949元，并支持京东6期白条免息。作为当下最具性价比的Z790系列主板，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20是非常不错的选择。

另外，玩家在双十一当天，还可在京东购买页面领取 “满1980减150”、 “满4980减400”以及“满7980减650”的优惠券，凑单购买包括主板、CPU、固态硬盘等硬件，获得更大额度的优惠。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20主板能够支持第12代、第13代酷睿处理器，提供强大的扩展功能和优秀的性能释放，轻松满足专业创作者、游戏玩家对处理器的全部需求。4条DDR5的内存插槽最高支持128GB容量内存，轻松满足专业用户的使用需求。主板内置英特尔XMP技术，玩家仅需在BIOS中一键开启，就能享受到高性能的内存体验。

CPU供电上，主板采用17+1相强化供电，55A大电流的Dr.MOS、超长寿命的10K固态电容，解决了CPU性能释放的后顾之忧。主板同时为供电、M.2固态硬盘提供大面积的散热装甲，能够快速将F.C.C铁素体电感、MOS管乃至固态硬盘的热量导出，带来持续、稳定的使用体验。

与Z690芯片组相比，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20进一步提升PCIe M.2固态硬盘接口，并提供6个支持RAID功能的SATA 3接口，保证玩家海量存储的需求。主板提供1条直连CPU的PCIe 5.0 x16插槽，保证显卡与CPU之间的快速通讯。

主板背板提供丰富的扩展接口，从上到下分别是HDMI 2.0、DP 1.2显示接口，四个USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2的Type-C、Type-A接口各一个，两个USB 2.0、一个2.5Gbps网线接口，主板标配英特尔AX 201 Wi-Fi 6无线网卡，以及6个3.5mm音频接口。

除了七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20主办外，七彩虹还为用户提供支持DDR4内存的CVN Z790 GAMING FROZEN V20、M-ATX板型的CVN Z790M FROZEN D5 V20和，售价分别是1849元、1749元、1899元，满足不同用户的需求。