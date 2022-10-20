13代酷睿评测解禁！七彩虹主板板U同步发售

【天极网DIY硬件频道】在10月20日晚上，英特尔正式解禁第13代酷睿处理器的性能评测。作为12代处理器的升级版，第13代酷睿处理器的性能提升、功耗表现将在晚间揭晓。在公开第13代酷睿处理器性能评测的同时，采用Z790芯片组的主板产品也同步上市。

英特尔酷睿13代处理器采用LGA 1700插槽，核心架构延续了12代设计，保留性能核和能效核设计。对于游戏爱好者来说，24核32线程的I9-13900K并不是他们的第一选择，仅少了8个能效核的I7-13700K能够带来不逊色于I9-13900K的游戏体验，会成为玩家入门的首选。

英特尔第13代酷睿I9-13900K通过Intel睿频以及TB温度自适应加速技术，单核频率可达5.8Ghz，全核睿频可达5.4GHz，通过使用CVN Z790D5 GAMING FROZEN主板，在iGame超频Lab的调优下，开启性能模式，CPU性能核心可达到5.6GHz的表现，作为应用辅助的能效核也可达4.3GHz。

在13代酷睿处理器解禁之际，七彩虹旗下CVN系列主板开启全线预售，包括售价1999元的CVN Z790D5 GAMING FROZEN战列舰、CVN Z790D4 GAMING FROZEN和CVN Z790M FROZEN D5三款主板，购买任意七彩虹旗下主板或板U套装，即可与晒单获50元E卡奖励的活动。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN采用16+1+1相供电模组，PCIe 5.0显卡插槽更好的支持NVIDIA GeForce RTX 40系显卡，并加入DDR5内存插槽。另外，七彩虹还提供支持DDR4内存的CVN Z790D4 GAMING FROZEN和M-ATX版型的CVN Z790M FROZEN D5主板，满足不同用户的装机需求。

目前，CVN Z790D5 GAMING FROZEN主板在京东的线上预约量破千。此外，备受用户期待的“CVN黑金配色”也会在不久后登场，感兴趣就请关注七彩虹官方信息平台或天极网。