畅享次世代游戏！七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN体验无界游戏

作为《瘟疫传说：无罪》的续作，《瘟疫传说：安魂曲》为游戏玩家带来全新的画面观感。开启全高画质后每个画面能够达到以假乱真的程度。游戏没有光追选项，最吃帧数的并非光追选项，而是恐怖的视距和贴图材质。

想玩好《瘟疫传说：安魂曲》这款次世代3A大作，除了需要性能强悍的显卡之外，全新的游戏平台同样必不可少。目前，英特尔最新上市的第13代酷睿处理器就是游戏爱好者的最佳选择之一，与13代酷睿一同上市的还有Z790芯片组，Z790主板不仅支持13代酷睿处理器，它同样能完美兼容第12代酷睿处理器，并完美释放CPU性能潜力。

在13代酷睿和Z790芯片组上市的同时，七彩虹也在第一时间推出多款Z790主板，CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰是其中的佼佼者。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰主板采用16+1+1相强化供电，55A大电流的Dr.MOS、超长寿命的10K固态电容。配合大面积的散热装甲，能够快速将F.C.C铁素体电感、MOS管的热量导出，让CPU运行更加稳定。

存储扩展上，CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰主板拥有4条DDR5内存插槽，最大支持128GB容量内存，开启主板内置的英特尔XMP技术后，带来极致的高性能内存体验。 4个PCIe 4.0的M.2固态硬盘接口、6个SATA 3接口，保证大容量存储的需求。

另外，主板背板提供丰富的扩展接口，从上到下分别是HDMI 2.0、DP 1.2显示接口，四个USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2的Type-C、Type-A接口各一个，两个USB 2.0、一个2.5Gbps网线接口，主板标配英特尔AX 201 Wi-Fi 6无线网卡以及6个3.5mm音频接口。

随着《瘟疫传说：安魂曲》等3A大作陆续登场，更新手中的游戏装备，体验更酣畅淋漓的游戏。地13代酷睿处理器、七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰主板和iGame GeForce RTX 40系列独立显卡，是游戏玩家不容错过的选择。