RTX 4080正式解禁！如何用CVN主板搭配一套高性能游戏平台

NVIDIA在11月15日正式解禁GeForce RTX 4080显卡，七彩虹也同步推出包括战斧、Ultra、火神、水神在内的多款新品。面对全新上市的显卡，更多的游戏发烧友开始考虑升级手中的硬件平台，RTX 4080显卡搭配第13代酷睿处理器和Z790主板，自然就成为当下的热门潮流。

如果玩家不知道如何搭建新平台的话，不妨考虑下这一套配置。

CPU：intel Core i9-13700KF

主板：七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰

显卡：iGame GeForce RTX 4080 Ultra W OC

内存：DDR5-6400MHz 16GB*2

硬盘：1TB M.2 SSD

散热器：360一体式水冷

电源：850W 金牌全模组电源

作为发挥CPU和显卡全部性能的重点，主板自然是用户备受关注。七彩虹目前上市的三款Z790主板产品中，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰 是非常不错的选择，电源850W就能够很好的满足使用需求。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN 巡洋舰 主板拥有4条DDR5内存插槽，最高容量达128GB。搭配DDR5-6400MHz内存，开启主板内置英特尔XMP技术后，带来极致的高性能内存体验。

除了能够支持13代酷睿处理器外，主板同样完美兼容第12代酷睿处理器，并完美释放其性能潜力。CPU供电上采用16+1+1相强化供电，55A大电流的Dr.MOS、超长寿命的10K固态电容。大面积的散热装甲能够快速将F.C.C铁素体电感、MOS管的热量导出，让CPU运行更加稳定。

作为一款ATX大板，CVN Z790D5 GAMING FROZEN V20支持4个PCIe 4.0的M.2固态硬盘接口，并提供6个SATA 3接口，保证大容量存储的需求。而且4个M.2固态硬盘接口均配备散热装甲，大幅降低因发热导致的性能下降等问题。

主板背板提供丰富的扩展接口，从上到下分别是HDMI 2.0、DP 1.2显示接口，四个USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2的Type-C、Type-A接口各一个，两个USB 2.0、一个2.5Gbps网线接口，主板标配英特尔AX 201 Wi-Fi 6无线网卡以及6个3.5mm音频接口。

无论是全新解禁的RTX 4080显卡、还是已经正式上市的第13代酷睿、七彩虹Z790系列主板，对于热爱游戏的用户来说，升级全新的硬件产品，可以带来更优秀的使用体验，也是当下不容错过的选择。

传送门：https://item.jd.com/100042578823.html#crumb-wrap