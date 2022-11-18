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释放DDR5性能潜力！七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

2022-11-18 17:26:56 作者：

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  【天极网DIY硬件频道】AMD新一代锐龙7000系列处理器彻底告别DDR4内存，全面转向DDR5;英特尔第13代酷睿依旧提供DDR5和DDR4两种选项供玩家选择。

  随着两大桌面平台的全面支持，DDR5内存得到快速普及，越来越多游戏玩家转向DDR5平台。七彩虹在最新Z790系列主板提供DDR5和DDR4两个内存版本，满足玩家在不同预算下的搭配需求。 

释放DDR5性能潜力!七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

  DDR5内存默认频率为4800MHz，如何通过超频设置，让内存在更高性能状态下运行，是不少追求极致玩家的必修课。笔者今天以七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN为例，教大家对内存进行超频。 

释放DDR5性能潜力!七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

  本次平台除了七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰外，CPU英特尔I9-12900K、DDR5-6400MHz内存。具体操作步骤如下： 

释放DDR5性能潜力!七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

  1、开机按DEL键进入BIOS，语言选择“简体中文”;

  2、主页面左侧中间部份有“X.M.P”功能，启用后内存将从默认提升至6400MHz。 

释放DDR5性能潜力!七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

  3、如果玩家想要手动超频，可以按“F11”进入高级模式;

  4、选择“超频OC”，回车后使用方向键，选择“内存设置”;

  5、“回车”进入详细选项;

  6、玩家就能对内存时序、频率进行设置;

  7、“电压设置”在“内存设置”下方，玩家也可以自行调整电压，保证内存能够运行在设定的频率上。

  手动内存超频需要玩家不断对内存进行细微调整，想当考验玩家的耐心。如果觉得手动超频过于麻烦的话，选择主板已经调试好的“X.M.P”模式，也能实现充分释放内存性能。 

释放DDR5性能潜力!七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN手动内存设置

  除了支持DDR5内存外，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰采用16+1+1相强化供电，同时支持4个PCIe 4.0固态硬盘插槽，配合主板丰富的扩展功能，带来极致的使用体验，事游戏玩家不容错过的选择。

  七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN巡洋舰传送门：https://item.jd.com/100042578823.html

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