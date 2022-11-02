不容错过！七彩虹CVN Z790 GAMING FROZEN V20双11优惠不断

【天极网DIY硬件频道】随着英特尔第13代酷睿的发布上市，七彩虹同步推出三款采用Z790芯片组的主板，为DIYer带来多元化的选择。第13代酷睿依然保留了DDR4和DDR5两代内存的支持，在保证性能的前提下，更具性价比的DDR4内存自然会成为更多玩家的选择。七彩虹首发的三款Z790主板产品中，CVN Z790 GAMING FROZEN V20热度自然居高不下。

七彩虹CVN Z790 GAMING FROZEN V20主板采用4条支持DDR4的内存插槽，最高容量可达128GB，轻松满足专业用户的是eying需求。主板内置英特尔XMP技术，玩家仅需在BIOS中一键开启，就能享受到高性能的内存体验。

CPU支持，CVN Z790 GAMING FROZEN V20主板能能够完美兼容英特尔第12代、第13代酷睿处理器，并完美释放其性能潜力。CPU供电上，主板采用15+1相强化供电，55A大电流的Dr.MOS、超长寿命的10K固态电容。大面积的散热装甲在导热贴的加持下，充分与F.C.C铁素体电感、MOS管接触，带来持续、稳定的供电需求，让CPU运行更加稳定。

作为一款ATX大板，CVN Z790 GAMING FROZEN V20支持多达4个PCIe 4.0的M.2固态硬盘接口，同时提供6个支持RAID功能的SATA 3接口，保证大容量存储的需求。更重要的是，4个M.2固态硬盘接口均配备散热装甲，大幅降低因发热导致的性能下降等问题。

主板背板提供丰富的扩展接口，从上到下分别是HDMI 2.0、DP 1.2显示接口，四个USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2的Type-C、Type-A接口各一个，两个USB 2.0、一个2.5Gbps网线接口，主板标配英特尔AX 201 Wi-Fi 6无线网卡，以及6个3.5mm音频接口。

作为全新上市的新品，双十一期间的七彩虹CVN Z790 GAMING FROZEN V20主板到手仅需1789元，购买搭配酷睿I7-13700KF套装仅需4788元。此外，参与七彩虹双十一晒单活动的用户，还有机会获赠50元京东电子购物卡，截止日期为11月5日24点，想要购买的一款支持DDR4内存、性价比高的游戏玩家，可以到七彩虹京东自营旗舰店下单购买。