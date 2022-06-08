ÓÅ»Ý²»ÈÝ´í¹ý£¡Æß²Êºç¡°6.9µçÄÔÊýÂëÈÕ¡±»î¶¯»ã×Ü

¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ëæ×Å618µÄÁÙ½ü£¬ÄÚ¾íÑÏÖØµÄÊýÂëÈ¦ÓÅ»Ý»î¶¯²ã³ö²»Çî£¬Ò²ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»ÒÔ¸üÉÙµÄÇ®£¬¹ºÂòµ½¡°ÐÄË®¡±µÄÓ²¼þ¡£ÔÚ618ÆÚ¼ä£¬Ó¢ÌØ¶ûµÚ12´úÆ½Ì¨ºÍÏÔ¿¨Ò²ÓÀ´ÖÚ¶àÓÅ»Ý»î¶¯¡£¸ù¾Ý»î¶¯Ê±¼ä±í£¬×î½üµÄÓÅ»Ý»î¶¯¾ÍÊÇ¡°6.9µçÄÔÊýÂëÈÕ¡±£¬Æß²Êºç×¼±¸ÖÚ¶àÈÈÃÅÐÍºÅÖ÷°å½øÐÐÃëÉ±£¬·Ç³£ÖµµÃ¹Ø×¢¡£
ÄÚ´æµÄÖ§³Ö£¬¸ß´ï18+1ÏàµÄ¹©µç£¬ÓµÓÐ¾Þ´óµÄÀ©Õ¹Ç±Á¦¡£¾ªÑÞµÄÉè¼ÆÓïÑÔ´îÅäiGame CenterÓÅÐãµÄ¹âÐ§¿ØÖÆ£¬´øÀ´¸ü³öÉ«µÄ¹Û¸Ð³å»÷¡£Õâ¿îÖ÷°ìÔÚÉÏÊÐ²»¾Ã¾Í¸ÏÉÏ618»î¶¯£¬ÔÚ6ÔÂ9ÈÕµ±ÌìÖ»Ðè1899Ôª¾ÍÄÜÂòµ½£¬ÊÇ¼«ÏÞÍæ¼ÒµÄÑ¡Ôñ¡£
Èç¹û¾õµÃDDR5ÄÚ´æ¼Û¸ñ°º¹ó£¬Ö§³ÖDDR4ÄÚ´æµÄÆß²Êºç(Colorful)CVN Z690 GAMING FROZEN V21 DDR4Ò²ÊÇÐÂµÄÑ¡Ôñ¡£Æß²Êºç(Colorful)CVN Z690 GAMING FROZEN V21 DDR4²ÉÓÃ15+1ÏàµÄ¹©µç¹æ¸ñ£¬4¸öÖ§³ÖXMP/OCµÄD4ÄÚ´æ²å²ÛÒÔ¼°ÔÉúµÄPCIe4.0¹ÌÌ¬½Ó¿Ú£¬»ù±¾ÉÏ¿ÉÒÔÂú×ãÄã¶ÔÒ»¿éÖ÷°åµÄÈ«²¿ÒªÇó¡£»î¶¯ÆÚ¼ä£¬Õâ¿éÖ÷°åµÄµ½ÊÖ¼ÛÖ»ÐèÒª1349Ôª£¬ÊÇÐÔ¼Û±ÈÍæ¼ÒµÄ×î¼ÑÑ¡ÔñÖ®Ò»¡£
¶ÔÓÚ·Ç³¬ÆµÓÃ»§À´Ëµ£¬B660ÏµÁÐÖ÷°åÍ¬ÑùÖµµÃÑ¡¹º¡£Æß²ÊºçCVN B660M GAMING FROZEN V20 DDR4µÄ»î¶¯ÃëÉ±¼ÛÎª869Ôª¡£Õâ¿éÖ÷°åÖ§³ÖPCIe5.0ÏÔ¿¨²å²Û£¬ÅäºÏ15+1ÏàÇ¿»¯¹©µç¹æ¸ñ£¬³ýÁË²»Ö§³ÖCPU³¬ÆµÍâ£¬¼¸ºõÃ»ÓÐ¶Ì°å¡£
Èç¹û×·Çó¼«ÖÂÐÔ¼Û±È£¬ÃëÉ±¼ÛÎª569ÔªµÄÆß²ÊºçBATTLE-AX B660M-HD DELUXE V20 DDR4Í¬ÑùÖµµÃ¹Ø×¢¡£Ö÷°åÌá¹©8+1Ïà¹©µç£¬¾ÍËãÊÇ´øKµÄµÚ12´ú´¦ÀíÆ÷Ò²ÄÜÂú×ã£¬ÔÉúPCIe 4.0²å²Û¡¢Á½¸öM.2¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½Ó¿Ú£¬·Ç³£ÊÊºÏÈëÃÅ°ì¹«ÓÃ»§¡£
³ýÁË12´úÆ½Ì¨Íâ£¬Ö§³Ö10´ú¡¢11´ú´¦ÀíÆ÷µÄÆß²ÊºçCVN B560M GAMING PRO V20Í¬ÑùÖµµÃ¹Ø×¢¡£±¾´Î»î¶¯ÖÐ£¬Ö÷°å¼Û¸ñ½µµ½599Ôª£¬ÎÞÂÛ¹©µçÅäÖÃ¡¢»¹ÊÇÀ©Õ¹ÐÔ¶¼ÎÞ¿ÉÌôÌÞ¡£ÅäºÏÐÔ¼Û±È³¬¸ß10´ú¡¢11´ú´¦ÀíÆ÷£¬´øÀ´¸ü¸ßµÄÐÔ¼Û±È¡£
ÈëÃÅÆ½Ì¨·½Ãæ£¬Ö§³Ö10´ú¡¢1´úµÄÆß²Êºç(Colorful)BATTLE-AX B560M-F PRO V20ÃëÉ±¼Û439Ôª£¬ÄÜ¹»Âú×ã¾ø´ó¶àÊýÓÃ»§Ê¹ÓÃ¡£6+2Ïà¹©µç´îÅäºÚ½ðµçÈÝ£¬Ö§³ÖPCIe4.0ÏÔ¿¨ºÍM.2¹ÌÌ¬²å²Û£¬Í¬¼ÛÎ»¼¸ºõÃ»ÓÐ¶ÔÊÖ¡£
AMDÆ½Ì¨·½Ãæ£¬Ëæ×ÅAM5½Ó¿ÚµÄÈ·¶¨£¬AM4ËÆºõ½øÈëÍË³¡µ¹¼ÆÊ±¡£Æß²ÊºçCVN X570M GAMING FROZEN V14ÔÚ6.9ÆÚ¼äÊÛ¼Û½öÎª749Ôª£¬Ö§³ÖiGame¶¯Ì¬µÆÐ§£¬Ë«PCIe4.0¹ÌÌ¬À©Õ¹¡£¶ÔÓÚÏ²»¶AMDÆ½Ì¨µÄÍæ¼ÒÀ´Ëµ£¬PCIe 4.0 x16´ø¿íµÄÏÔ¿¨²å²ÛÂú×ã¸÷¸ö¼¶±ðµÄ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬½øÒ»²½Ìá¸ßÁËÐÔ¼Û±È¡£
ÖÐ¸ß¶ËÑ¡Ôñ·½Ãæ£¬Æß²ÊºçCVN B550M GAMING FROZEN V14ÃëÉ±¼Û549Ôª£¬¿°±È¸ß¶ËÖ÷°åµÄÅäÖÃ£¬¼¸ºõ³ÉÎªÆß²ÊºçÔÚAMDÆ½Ì¨µÄÐÔ¼Û±ÈÖ®Íõ¡£
ÈëÃÅ¼¶Ö÷°å·½Ãæ£¬Æß²ÊºçCVN B450M GAMING V14ÃëÉ±¼ÛµÍÖÁ369Ôª¡£Ö÷°åÊ¹ÓÃ¼ÛÎ»¶ÎÖÐº±¼ûµÄÉ¢ÈÈ×°¼×Éè¼Æ£¬×ö¹¤¡¢ÓÃÁÏÉÏÃ÷ÏÔºÃÓÚÍ¬¼ÛÎ»ÆäËûÖ÷°å¡£ÊÇ·ÇÖØ¶ÈÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍ°ì¹«ÓÃ»§µÄ²»¶þÖ®Ñ¡¡£
ÁíÍâ£¬Æß²ÊºçCVN Z690M GAMING FROZEN V20ÃëÉ±¼Û1149Ôª£¬Æß²ÊºçCVN Z690M GAMING PRO V20 ÃëÉ±¼Û1099Ôª£¬Æß²Êºç(Colorful)CVN B660M GAMING PRO V20ÃëÉ±¼Û849Ôª£¬ÐÔ¼Û±ÈÍ¬Ñù³öÉ«¡£
ÔÚ¡°6.9µçÄÔÊýÂëÈÕ¡±»î¶¯ÖÐ£¬Æß²Êºç´øÀ´·Ç³£ÎüÒýÈËµÄÃëÉ±¼Û£¬²»ÊÇÊ·µÍ¡¢Ò²ÊÇ½Ó½üÊ·µÍÊÛ¼Û£¬ÓÐ×°»úÐèÇóµÄÓÃ»§¸Ï½ôÐÐ¶¯ÆðÀ´¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á