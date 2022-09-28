新舰启航！七彩虹发布多款CVN Z790芯片组主板

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】英特尔在2022年9月28日正式发布代号“Raptor Lake”的第13代酷睿处理器，继续使用LGA 1700接口，并带来配套的Z790芯片组等新一代产品。国内老牌硬件大厂的七彩虹推出性价比旗舰CVN系列主板，支持12代、13代酷睿处理器。

七彩虹在20年前正式开启主板产品线，2022年也是七彩虹主板部成立的第20年。七彩虹全新的Intel 700系列主板，又能为用户带来那些惊喜和改变。七彩虹Intel 700系列主板采用与RTX 40系显卡的背景故事。信仰着CVN群落的人们选择进入太空流浪，开启无限星空漫游的“CVN探索航队之旅”。

七彩虹首发的700系列主板――CVN Z790D5 GAMING FROZEN主板使用全新的宇宙漫游丝印，在原有基础上将IO护甲片上的CVN传统的军舰舷号丝印，进化为未来感十足的炫光太空舷号丝印。PCB和M.2散热片也采用太空元素的巡逻舰以及太空外骨骼合金丝印，带来十足的科技感。采用Z790芯片组的ATX尺寸CVN主板，将拥有全新的“巡洋舰主板”中文译名，代表着旗舰主板在宇宙中航行的自信和漫游。

在硬件规格上，七彩虹CVN Z790D5采用CVN品牌历史上最高的供电规格，16+1+1相的DrMos供电、55A的大电流支撑，保证了CPU的供电稳定性，能够轻松满足Intel 12代酷睿I9 12900KS处理器和即将推出的13代I9处理器。

内存支持上，七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN搭载的4根DDR5内存插槽，并对PCB布线进行全面的优化，能够快速XMP点亮DDR5 6600频率的内存，同时轻松兼容6000-6600MHz的内存。在七彩虹超频实验室中，非极限液氮超频的环境下也能轻松跑到7800MHz的好成绩。

七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN搭载PCIe 5.0 X16显卡钢铁插槽，同时提供4个PCIe 4.0固态接口，甚至可以组建高速固态Raid，为傲人的游戏记录数据提供更好的安全保护。

此外，七彩虹700系列Intel主板还提供不带有WI-FI 6无线接口的CVN Z790D5 GAMING PRO主板以及为DDR4用户准备的CVN Z790 GAMING FROZEN，为用户提供更多的选择。

写在最后：在AMD推出锐龙7000系列处理器，英特尔也推出第13代酷睿处理器。作为12代酷睿的小改款，13代酷睿带来了更强的性能，作为老牌板卡厂商的七彩虹也迅速推出多款Z790主办，为用户提供丰富的性价比之选。