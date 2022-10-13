释放全部CPU性能！七彩虹B650系列主板正式上线

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【天极网DIY硬件频道】随着AMD全新接口锐龙7000系列处理器上市，与锐龙7000系列处理器同步上市的，还有采用AM5接口的B650和X670芯片组主板。对于需要装机的用户来说，如何选择一块能够充分释放锐龙7000系列处理器性能、兼容性优秀的主板，是用户最关心的问题。

为了满足用户的装机需求，七彩虹在10月份推出B650系列芯片组的主板，首发ATX板型的CVN B650 GAMING FROZEN和M-ATX板型的CVN B650M GAMING FROZEN，两块主板均采用纯白配色，可满足白色主题的装机需求。

在AMD升级到锐龙7000系列之后，内存通道也升级到DDR5内存协议，七彩虹两块B650主板均搭配4根DDR5内存插槽。虽然RTX 40系列显卡仅支持PCIe 4.0通道协议，但七彩虹为这两块主板提供PCIe 5.0 X16的金属加固插槽。

供电方面，M-ATX板型的七彩虹CVN B650M GAMING FROZEN拥有12+2相强化供电，DrMOS 55A供电为CPU的稳定输出提供保障。主板搭载2根PCIe 4.0的M.2固态插槽，并支持WIFI 6无线网卡、2.5G有线网卡。

作为大板的七彩虹CVN B650 GAMING FROZEN拥有更强的16+2+1相供电，每相DrMOS供电提供55A的稳定电流，保证CPU的性能释放。高端主板必备的钢铁护甲、一体式IO挡板。主板还提供3个PCIe 4.0的M.2固态插槽，支持WIFI6无线网卡、2.5G的有线网卡。

随着AMD全新AM5平台的锐龙7000系列处理器铺货，可为游戏和专业用户提供更多选择。定位中高端的B650芯片组无论是搭配锐龙7 7700X或锐龙5 7600X，都能够轻松胜任。